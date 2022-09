Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Waffenkontrollen im Bremer Hauptbahnhof

Bremen (ots)

23.09.2022 - 25.09.2022

90 zusätzliche Bundespolizisten haben in den Abend- und Nachtstunden des Wochenendes Reisende im Bremer Hauptbahnhof wegen des Mitführens von Waffen und gefährlichen Gegenständen kontrolliert. Es wurden 29 Gegenstände sichergestellt. Darunter befanden sich vier Einhandmesser, deren Führen in der Öffentlichkeit verboten ist. Hinzu kamen einfache Messer, ein asiatisches Karambit-Messer mit sichelförmiger Klinge und ein Schraubendreher.

Kurios war die Ausrede eines 16-Jährigen, der meinte, mit einem Eispickel ins Bremer Nachtleben zu starten, weil er angeblich "Barmann" werden wollte. Auch dieser Gegenstand wurde sichergestellt. 26 Personen erhielten Anzeigen wegen Verstößen gegen das Waffen- oder Betäubungsmittelgesetz. Dazu erfolgten mehrere Platzverweise. Ein 35-jähriger Deutscher wurde per Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr gesucht. Seine Freundin konnte die 30-tägige Freiheitsstrafe nach Einzahlen von 1200 Euro abwenden.

Gespräche der Bundespolizistinnen und Bundespolizisten mit überwiegend Jugendlichen und jungen Männern sollten diese für den Verzicht auf Waffen und gefährliche Gegenstände sensibilisieren. Auch wenn Messer nicht unbedingt in der Absicht mitgeführt werden, um Straftaten zu begehen, so können sie in Konfliktsituationen erhebliche Gefahren für Kontrahenten und Einsatzkräfte verursachen.

Auch in diesem Jahr hat die Bundespolizeiinspektion Bremen zahlreiche Fälle dokumentiert, in denen Personen im Bremer Hauptbahnhof mit gefährlichen Gegenständen unterwegs waren oder Kontrahenten damit bedroht haben. Der Einsatz sollte erneut ein deutliches Zeichen setzen, dass Waffen aller Art und gefährliche Gegenstände im öffentlichen Verkehrsraum nicht toleriert werden - insbesondere nicht im Diskoreiseverkehr oder in Verbindung mit Besuchen von Abend- und Sportveranstaltungen.

