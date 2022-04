POL-OG: Baden-Baden - Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Offenburg (ots) - Der 78-jährige Fahrer eines Opel Zafira befuhr am Freitagmorgen die Marlener Straße in Offenburg in Richtung Heinrich-Hertz-Straße. In Höhe des Kauflandes kommt der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab, überfährt zunächst ein Verkehrszeichen und prallt dann gegen einen Ampelmast. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Unfallursächlich dürfte ein medizinischer Notfall gewesen sein. ...

