Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Schwelbrand im Dachstuhl

Oberkirch (ots)

Am Freitagabend bemerkten die Bewohner eines Einfamilienhauses im Ortsteil Bottenau, wie Rauch aus dem Dachstuhl austrat. Die Feuerwehr stellte einen Schwelbrand in der Dachisolierung fest. Das Dach musste großflächig abgedeckt und die Isolierung entfernt werden. Ursächlich dürften Schweißarbeiten an Bitumenbahnen gewesen sein, die Handwerker am Nachmittag ausführten. Die Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden. Die Polizei Achern ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. CBR

