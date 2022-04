Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Unfallflüchtiger stark alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis

Delmenhorst (ots)

Am Sonnabend, 09.04.22, kam es gegen 22:00 Uhr auf der Wittekindstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte, im weiteren Verlauf der Ermittlungen aber angetroffen werden konnte.

Bei dem Unfall touchierte der 34-Jährige beim Ausparken mit dem Pkw den vor ihm stehenden Pkw und setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Durch Zeugenaussagen ergaben sich Hinweise auf das verursachende Fahrzeug, so dass im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen der Fahrzeugführer sowie der Pkw zeitnah an der Anschrift der Lebensgefährtin angetroffen werden konnten. Hier wurde festgestellt, dass der 34-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist und zudem erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 3,17 Promille, so dass eine Blutentnahme folgte. Gegen den Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort i. V. m. Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Gegen die Halterin des verursachenden Pkw wurde ein separates Verfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell