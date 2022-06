Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Aggressiver Ladendieb nach Fluchtversuch gestellt

Ludwigsburg (ots)

Wegen räuberischen Diebstahls ermittelt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg gegen einen 38-Jährigen Mann, der am Donnerstag gegen 17:00 Uhr Lebensmittel aus einem Supermarkt in der Hauptstraße in Gärtringen stehlen wollte. Nachdem der 32-jährige Ladendetektiv auf den Diebstahl aufmerksam wurde und den Mann zur Rede stellte, flüchtete dieser, konnte jedoch durch den Detektiv eingeholt und bis zum Eintreffen einer Polizeistreife festgehalten werden. Hierbei kam es zu heftiger Gegenwehr mit Schlägen und Tritten, durch die der 32-Jährige leichte Verletzungen erlitt.

