Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Körperliche Auseinandersetzung bei Paketzustellung

Ludwigsburg (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am Donnerstag gegen 17:30 Uhr in der Straße "Auf Hart" in Markgröningen. Ein 52-Jähriger öffnete auf Klingeln des 28-jährigen Paketboten die Haustüre, der Sendungen für die Nachbarn zustellen wollte. Nachdem der 52-Jährige erklärte, keine Lieferungen für andere Empfänger anzunehmen, kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung und im weiteren Verlauf zu gegenseitigen Handgreiflichkeiten. Hierbei wurde der 52-Jährige durch einen Tritt leicht verletzt, im Gegenzug schlug er mit einem Plastikbesen nach dem 28-Jährigen. Beide Männer haben nun mit Strafanzeigen wegen Körperverletzung zu rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell