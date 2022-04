Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Pkw überrollt Enten und flüchtet

Hannover (ots)

Am Dienstag, 12.04.2022, hat eine grau-silberne Limousine ein Stockentenpaar auf dem Franziusweg in der hannoverschen Nordstadt überfahren. Nach Zeugenangaben fuhr der Pkw bereits davor mit überhöhter Geschwindigkeit durch das Wohngebiet. Die Person am Steuer überfuhr offenbar mutwillig die querenden Enten und flüchtete anschließend.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats (PK) Hannover-Nordstadt fuhr am Dienstag gegen 13:10 Uhr ein Pkw mit zu hoher Geschwindigkeit auf dem Herrenhäuser Kirchweg in Richtung Nienburger und Herrenhäuser Straße. Anschließend bog er nach rechts in den Franziusweg ab. Etwa 25 Meter weiter querte ein Stockentenpaar diese Straße. Die Enten befanden sich einige Meter voneinander entfernt jeweils mitten auf der Straße, als sich die grau-silberne Limousine mit hannoverschen Kennzeichen näherte.

Ohne auszuweichen oder abzubremsen hielt die unbekannte Person am Steuer nach Zeugenaussagen auf die Enten zu und überfuhr beide. Sie verendeten unmittelbar auf der Fahrbahn. Ohne anzuhalten setzte der oder die Pkw-Fahrende seine Fahrt in Richtung Rühlmannstraße fort. Die Zeugen konnten die Limousine der Klein- bis Mittelklasse nicht näher beschreiben.

Die Polizei ermittelt nun wegen einer Verkehrsunfallflucht und sucht weitere Zeugen, die Angaben zu dem Täterfahrzeug und der Person am Lenkrad geben können. Hinweise nimmt das PK Hannover-Nordstadt unter 0511 109-3117 entgegen. / nzj, ram, ms

