Polizeidirektion Hannover

POL-H: Laatzen: Fußgängerin wird auf dem Gehweg von Transporter angefahren und schwer verletzt

Hannover (ots)

Am Montag, 11.04.2022, ist eine 85-Jährige auf einem Gehweg von einem Transporter-Fahrer angefahren worden. Sie geriet unter das Fahrzeug und erlitt schwere Verletzungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldiensts Hannover befuhr gegen 10:45 Uhr ein 51-jähriger Fahrer nach einer Auslieferung mit seinem Transporter den Gehweg an der Würzburger Straße. Beim Rückwärtsfahren fuhr er die 85-jährige Fußgängerin an, welche stürzte, unter den Transporter geriet und vom Fahrzeug wenige Meter mitgeschleift wurde. Durch den Unfall erlitt die 85-Jährige schwere Verletzungen und kam für eine weitere medizinische Versorgung in ein Krankenhaus.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung infolge eines Unfalls eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Rufnummer 0511 109-1888, zu melden. /bo, ram

