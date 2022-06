Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Werra-Meißner, Bereich Eschwege: Polizei sucht einen vermissten Mann

Kassel (ots)

Seit Freitagnachmittag, 10.06.2022, wird der 70-jährige Hans-Georg Sch. aus Witzenhausen vermisst. Herr Sch. benötigt medizinische Hilfe. Er wurde zuletzt im Werra-Meißner-Kreis im Bereich Eschwege gesehen. Herr Sch. wird wie folgt beschrieben: 70 Jahre alt, sehr schmale Statur, kurze graue Haare, Haarkranz, grauer drei-Tage-Bart und trägt eine Brille. Er ist eventuell mit einer dunklen Jacke bekleidet und führt eine mittelgroße Reisetasche mit.

Da die eingeleiteten Suchmaßnahmen bisher noch nicht zum Auffinden des Vermissten führten, wendet sich die Polizei nun an die Bevölkerung und bittet um Hinweise.

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort von Hans-Georg Sch. geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Eschwege unter der Telefonnummer 05651-9250, mit der Polizei in Witzenhausen unter der Telefonnummer 05542-93040 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Frank Jochheim, Erster Polizeihauptkommissar

