Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Fahrerflucht auf Parkplatz

Höhr-Grenzhausen (ots)

In dem Zeitraum von Montag bis zum Dienstag parkte ein Verkehrsteilnehmer seinen Pkw auf einem Parkplatz in der Hermann-Geisen-Straße/Steinreuschweg. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den geparkten Pkw erheblich und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die die Verkehrsunfallflucht beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizeiwache in Höhr-Grenzhausen unter Tel: 02624-9402-0.

