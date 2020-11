POL-COE: Olfen/Betrüger haben keine Chance

Polizei Coesfeld

Bisher sind der Polizei fünf Anrufe bekannt, bei denen falsche Polizisten am Dienstag (24.11.20) in Olfen Beute machen wollten. Sie scheiterten in allen Fällen, weil die Angerufenen die Masche durchschauten. Zwischen 13 Uhr und 18.30 Uhr erzählten die Betrüger das Märchen von den Einbrüchen in der Nachbarschaft oder gaben sich als falsche Enkel aus.

Bei den Angerufenen handelt es sich allesamt um Senioren, die sich richtig verhalten haben. Sie gaben keine Informationen über Wertgegenstände preis, legten auf und informierten die echte Polizei.

In diesem Zusammenhang weist die echte Polizei darauf hin, dass sie sich nicht nach Wertgegenständen und Bankschließfächern im Haus erkundigt. Sie ruft nicht unter der 110 an und vereinbart keine Treffen für eine Übergabe.

