Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Rekener Straße/Geldbörse im Supermarkt gestohlen

CoesfeldCoesfeld (ots)

Ein Unbekannter hat einer 65-jährigen Frau aus Coesfeld am Mittwoch (25.11.20) das Portemonnaie gestohlen. Sie war gegen 10.30 Uhr im Lidl einkaufen. An der Kasse merkte sie, dass die Geldbörse fehlte. Die Coesfelderin hält es für möglich, dass es sich bei dem Täter um eine Frau handelt. Die Unbekannte zwängte sich an der Kühltheke für Milch zwischen die 65-Jährige und eine weitere Kundin. Dabei rempelte diese die Coesfelderin an.

Die mögliche Täterin soll dunkle Haare haben und rund 1.70 Meter groß sein. Sie soll älter als 20 Jahre, jedoch nicht älter als 50 Jahre alt sein.

Die Polizei in Coesfeld bittet mögliche Zeugen, sich unter 02541-14-0 zu melden.

