Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 41-Jähriger bei Einbruchsversuch in Kasseler Drogerie festgenommen: Auch wegen anderer Taten droht nun U-Haft

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Der Versuch, in eine Drogerie am Kasseler Königsplatz einzubrechen, endete für einen 41-Jährigen in der Nacht zum heutigen Freitag mit der Festnahme. Der Mann steht im Verdacht, gegen 0:15 Uhr zunächst ein Tor zum Hinterhof aufgebrochen zu haben. Anschließend versuchte er offenbar, mit Gewalt über den Personaleingang in das Gebäude einzubrechen. Da er damit den Einbruchsalarm auslöste und der Sicherheitsdienst sofort die Polizei alarmierte, gelang einer Streife des Polizeireviers Mitte noch in der Nähe des Tatorts die Festnahme des 41-Jährigen. Bei ihm fanden sie Einbruchswerkzeug und zwei Bankkarten, die aus Diebstählen stammen. Zudem ist der Tatverdächtige, der momentan keinen festen Wohnsitz hat, bei den Ermittlern des Einbruchskommissariats 21/22 der Kasseler Kripo kein Unbekannter. Sie ermitteln bereits in mehreren Verfahren wegen Geschäftseinbrüchen in der Innenstadt gegen den 41-Jährigen. Da er nun auf frischer Tat ein weiteres Mal festgenommen wurde, musste er die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Er soll am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt werden, der darüber entscheidet, ob der 41-Jährige in Untersuchungshaft muss.

