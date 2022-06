Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zu tödlich verletzten Fußgänger: 81-Jähriger wollte offenbar Gleise im Bereich der Tramkupplung überqueren

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie auch unsere gestern, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44143 veröffentlichten Pressemitteilungen zu dem Unfall).

Kassel-Wesertor:

Nach dem tödlichen Unfall am gestrigen Donnerstagmorgen zwischen einem Fußgänger und einer Straßenbahn auf der Weserstraße, Ecke Ysenburgstraße, liegen nach den ersten Ermittlungen der EG 6 der Kasseler Polizei neue Erkenntnisse zum mutmaßlichen Unfallhergang vor. Wie die Ermittler berichten, ist auf einer in der Straßenbahn angebrachten Überwachungskamera zu sehen, dass der 81-Jährige an der Haltestelle "Weserspitze" offensichtlich versucht hatte, die Gleise im Kupplungsbereich der stehenden Tram zu überqueren. Dazu stieg er an der Haltestelle von der in Richtung Innenstadt führenden Seite kommend über die Kupplung zwischen dem Straßenbahn-Triebwagen und dem -Anhänger. In diesem Augenblick fuhr die Tram an, woraufhin der 81-Jährige zu Fall kam. Nach Zeugenaussagen war er anschließend von der stadteinwärts fahrenden Bahn mitgeschleift worden, bis er im Kreuzungsbereich zur Ysenburgstraße schließlich zum Liegen kam. Von Zeugen sofort alarmierte Rettungskräfte hatten dem Mann aus Kassel nicht mehr helfen können. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Der Fahrer der Straßenbahn hatte den Unfall nach bisherigen Ermittlungen zunächst nicht bemerkt und die Tram nach dem Hinweis von Zeugen im Bereich "Katzensprung" sofort gestoppt. Er hatte einen Schock erlitten und wurde seelsorgerisch betreut. In die weiteren Ermittlungen ist ein Gutachter eingebunden, der mit der Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs beauftragt wurde.

Weiterhin werden Zeugen gesucht, die den Unfall an der Haltestelle oder von der Straßenbahn aus beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich mit der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell