POL-KS: Folgemeldung: Vermisster 52-Jähriger aus Kassel wieder da

Kassel (ots) - Kassel-Nord: Eine 20-Jährige ist am heutigen Donnerstagnachmittag am Kasseler Halitplatz auf den Straßenbahngleisen von einer Tram erfasst und schwer verletzt worden. Alarmierte Rettungskräfte brachten die junge Frau anschließend in ein Kasseler Krankenhaus. Lebensgefahr soll für sie nach bisherigen Erkenntnissen nicht bestehen. Wie die am Unfallort ...

mehr