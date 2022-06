Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Streife erkennt mit Haftbefehl gesuchten 35-Jährigen und nimmt ihn fest: Diebesgut und Einbruchswerkzeug gefunden

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Beamten des Polizeireviers Mitte gelang am gestrigen Mittwochabend in der Kasseler Innenstadt die Festnahme eines mit Haftbefehl gesuchten 35-Jährigen. Die Polizisten waren gegen 20 Uhr am Kasseler Königsplatz auf Streife unterwegs, als sie den Mann sahen, der ihnen wegen mehreren Drogen- und Eigentumsdelikten bekannt ist. Darüber hinaus wussten sie, dass gegen ihn aktuell ein Untersuchungshaftbefehl wegen sieben Einbrüchen in Kassel, vorwiegend in Geschäftsgebäude, vorliegt. Diesen hatten die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo wegen des dringenden Tatverdachts bei Gericht gegen ihn erwirkt. So folgten die Polizeibeamten dem 35-Jährigen in ein Einkaufszentrum, wo dann die Handschellen für ihn klickten. Bei der Durchsuchung des wohnsitzlosen Gesuchten fanden sie zahlreiche Gegenstände, bei denen es sich nach bisherigen Erkenntnissen um Diebesgut handeln dürfte. Aus diesem Grund leiteten die Beamten eine weitere Strafanzeige wegen des Verdachts des Diebstahls ein. Die Zuordnung der Gegenstände dauert derzeit noch an. Zudem fanden die Polizisten bei dem 35-Jährigen verschiedene Einbruchswerkzeuge und stellten sie sicher. Der Festgenommene wird am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

