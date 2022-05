Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Zeugenaufruf nach Kellereinbruch

Schwerin (ots)

Wer hat verdächtige Personen oder Handlungen am Dienstagnachmittag in der Zeit von 12.00 bis 15.00 Uhr in der Straße Großer Moor beobachtet?

Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen zu einem Kellereinbruch übernommen. Ein oder mehrere unbekannte Tatverdächtige verschafften sich unberechtigt Zugang zu einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses und entwendeten dort unter anderem Angelzubehör.

Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei unter den Telefonnummern 0385/5180 -2224 und -1560 sowie über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell