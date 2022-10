Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.10.2022 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Höpfingen: Nach Unfall weiter gefahren

Zeugen eines Verkehrsunfalls am Freitagnachmittag in Höpfingen sucht die Polizei. Ein 52-Jähriger war gegen 10.30 Uhr mit seinem LKW auf der Bundesstraße 47 von Walldrün in Richtung Rippberg unterwegs. Zeitgeich befuhr eine bislang unbekannte Person mit einem Wohnmobil die Strecke in engegengesetzter Richtung. Auf Höhe eines Bahnübergangs kam es zum Zusammenstoß der beiden Außenspiegeln der Fahrzeuge. Der Fahrer des Wohnmobils fuhr nach dem Unfall einfach davon, ohne sich um die dessen Klärung zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 in Verbindung zu setzen.

Limbach: Im Kurvenbereich gestreift

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und eine Motorrad kam es am Montagnachmittag bei Limbach. Kurz vor 16.30 Uhr war ein 56-Jähriger mit einem Motorrad auf der Landesstraße 525 von Wagenschwend kommend in Fahrtrichtung Robern unterwegs. In einer Kurve streifte der Motorradfahrer einen entgegenkommenden Ford, sodass er das Gleichgewicht verlor und nach einige Metern in den Straßengraben stürzte. Der Motorradfahrer wurde mir leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 13.000 Euro.

Ravenstein: Unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein über Ortsschild gefahren

Im Polizeigewahrsam endete ein Unfall am Montagnachmittag in Ravenstein-Ballenberg für einen 36-Jährigen. Der Mann war wohl von Merchingen kommend mit seinem Audi A5 gegen 14 Uhr mit dem Ballenberger Ortsschild in der Georg-Metzler-Straße kollidiert. Dabei wurde das Schild aus der Verankerung gerissen. Anstatt zu warten oder den Unfall zu melden, setzte der Mann seine Fahrt fort. Durch einen Zeugenhinweis konnte das Fahrzeug des Mannes ermittelt werden. Der 36-Jährige hatte es an seiner Wohnanschrift abgestellt. Der Mann stand sichtlich unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Er musste die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Einen Führerschein konnte der Mann nicht abgeben, da er keinen besaß. Im Krankenhaus und auf dem Weg dorthin bedrohte und beleidigte der 36-Jährige die eingesetzten Beamten. Bei der Blutentnahme mussten die Polizisten den Mann fixieren. Er wurde in der Folge in Polizeigewahrsam genommen, da er die Beamten weiter bedrohte. Auf den 36-Jährigen kommen nun mehrere Anzeigen zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell