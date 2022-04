Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: E-Bike aus Kellerabteil gestohlen

Pirmasens (ots)

Ein unbekannter Täter entwendete ein neuwertiges E-Mountainbike, Marke Riverside, aus einem mit Vorhängeschloss gesicherten Kellerabteil der Schloßstraße 29. Der Täter schraubte einfach den Riegel ab und konnte so den Verschlag öffnen. Das E-Bike wurde ohne Akku entwendet. Der Tatzeitraum lag irgendwann in den zwei Wochen vor dem 04.04.2022. Die Schadenshöhe beträgt 1249 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

