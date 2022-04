Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbrüche in sechs Firmen im Industriegebiet in einer Nacht

Dahn (ots)

Zwischen 22:00 und 01:00 Uhr brachen unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag in sechs Firmengebäude im Industriegebiet Dahn-Reichenbach ein. Möglicherweise könnte ein dunkler Pkw-Kombi eine Rolle spielen. Die Täter hatten es offensichtlich nur auf Bargeld abgesehen. Insgesamt erbeuteten sie eine niedrige vierstellige Summe, wohingegen der verursachte Sachschaden auf mindestens 10.000 Euro geschätzt wird. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

