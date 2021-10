Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch festgestellt

Letmathe (ots)

Am Montag gegen 11:10 Uhr, hörte eine Bewohnerin Lärm aus dem Bereich der Terrasse. Danach konnte sie Schritte im Untergeschoss wahrnehmen. Sie schloss sich in ein Zimmer im Obergeschoss ein und verständigte die Polizei. Als der/die Täter versuchten die verschlossene Tür zu öffnen, machte sich die Frau lautstark bemerkbar. Daraufhin flüchteten der / die Täter vor Eintreffen der Polizei. Die Terrassentür des freistehenden Einfamilienhauses wurde aufgehebelt. Dem ersten Anschein nach machten sie keine Beute. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Letmathe unter 02374-50290 entgegen. (wib)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell