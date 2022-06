POL-BOR: Borken - Pkw brennt

Isselburg (ots) - Leichte Verletzungen haben eine Autofahrerin und ihr Beifahrer am Samstag in Isselburg-Heelden bei einem Auffahrunfall erlitten. Das Geschehen hatte sich gegen 17.55 Uhr auf der Bundesstraße 67 abgespielt: Eine 26-jährige war in Richtung Bocholt unterwegs und musste an einer Ampel in Höhe der Einmündung Millinger Straße anhalten. Der hinter ihr fahrende 45-Jährige aus Laer gab an, vom Bremspedal ...

