Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Herzebocholt - Leitung beschädigt und geflüchtet

Isselburg (ots)

Gegen eine Telefonleitung gefahren und geflüchtet ist ein Unbekannter am Freitag in Isselburg-Herzebocholt. Zu dem Unfall kam es gegen 16.10 Uhr auf der Schüttensteiner Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte der Verursacher nach Zeugenangaben mit einem Lkw die dort an Masten hängenden Leitungen. Dabei riss eine Leitung ab, eine zweite blieb in niedriger Höhe hängen. Das übersah kurz darauf der Fahrer eines Traktors: Dieser fuhr gegen das Kabel, dieses spannte sich und ein Telefonmast stürzte auf das Fahrzeug. Die erwähnten Augenzeugen hatten Anwohner verständigt und sich danach entfernt. Die Polizei bittet die Zeugen, sich unter Tel. (02871) 2990 mit dem Verkehrskommissariat in Bocholt in Verbindung zu setzen. (to)

