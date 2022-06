Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Ladenkasse geraubt

Gronau (ots)

Mit einem Messer hat ein Unbekannter am Samstag in Gronau den Mitarbeiter eines Geschäfts in Gronau bedroht. Dazu kam es gegen 12.05 Uhr in einem Laden an der Enscheder Straße. Der Täter habe niederländisch mit einem ausländischen Akzent gesprochen und die Herausgabe von Geld gefordert. Der Mitarbeiter ergriff die Flucht, verständigte einen Zeugen und suchte mit diesem das Geschäft wieder auf. Sie beobachteten, dass der Unbekannte mit der Kasse flüchtete. Er habe sich zu Fuß in Richtung niederländische Grenze entfernt. Zu ihm liegt folgende Beschreibung vor: circa 30 bis 35 Jahre alt, circa 1,90 Meter groß, schlank, schwarze kurze Haare, blaue Kappe, Sonnbrille in Pilotenform, bekleidet mit einer blauen Jogginghose und einem grauen Sweatshirt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)

