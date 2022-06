POL-BOR: Erste Nachtragsmeldung zu "Straße nach Unfall gesperrt"

Bocholt (ots) - Unbekannte habe sich mit Gewalt Zugang zu einem Kellerraum in einem Wohnhaus in Bocholt verschafft. Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter nichts entwendet. Zu der Tat kam es in der Nacht zum Freitag an der Straße Westend. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle (db) ...

