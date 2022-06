Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Burlo - Bei Unfall verstorben

Borken (ots)

Bei einem tragischen Unfall ist in der Nacht zum Sonntag in Borken-Burlo ein Mann verstorben. Zeugen hatten den 42-Jährigen leblos in einem Straßengraben am Burdarper Weg neben seinem Fahrrad liegend aufgefunden. Jede ärztliche Hilfe kam für den Borkener zu spät. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Verstorbene mit seinem Rad in den Graben gestürzt. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell