Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Unfall beim Abbiegen - Motorradfahrer schwer verletzt

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Freitag gegen 07.30 Uhr war eine 44-jährige Autofahrerin aus Niederkrüchten auf der Ravenstraße in Kaldenkirchen in Richtung Südliche Wambacher Straße unterwegs. Als sie in die Blumenallee abbog, missachtete sie die Vorfahrt eines 42-jährigen Motorradfahrers, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Der Nettetaler wurde bei dem Unfall schwer verletzt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. /wg (408)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell