Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Abschlussmeldung: "Straße nach Unfall gesperrt"

Borken (ots)

Am heutigen Vormittag ereignete sich auf der Gelsenkirchener Straße in Borken ein schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Erkenntnisstand beabsichtigte ein 36 jähriger Mann aus Rumänien, mit seinem Lkw plus Sattelanhänger von einem dortigen Firmengelände auf die Gelsenkirchener Straße aufzufahren, um seine Fahrt nach links in Fahrtrichtung Ramsdorfer Postweg fortzusetzen. Beim Einfahren übersah dieser den von rechts kommenden 49 jährigen Lkw- Fahrer aus Borken. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Lkw. Der 36 jährige Mann aus Rumänien wurde zur stationären Behandlung einem nahegelegenem Krankenhaus zugeführt. Der 49 jähriger Borkener zog sich leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Sachschaden in sechsstelligem Bereich. Die Fahrbahn der Gelsenkirchener Straße war während der Unfallaufnahme, der Bergung der beteiligten Fahrzeuge sowie der Reinigung der Fahrbahn, für die Dauer von etwa 6,5 Stunden gesperrt. Verkehrslenkende Maßnahmen wurden durchgeführt.

