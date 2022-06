Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Pedelecfahrer schwer verletzt

Isselburg (ots)

Schwere Verletzungen hat ein Pedelecfahrer am Samstag in Isselburg bei einem Unfall erlitten. Der 85-Jährige wollte die übergeordnete Straße Hahnerfeld in Höhe der Einmündung Peenekamp queren. Dabei erfasste den Isselburger das Auto eines 51-Jährigen: Der Niederländer aus Gaanderen war auf der Straße Hahnerfeld in Richtung Bocholt unterwegs. Der Verletzte kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.100 Euro. (to)

