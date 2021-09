Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Elmpt: Unbekannter sprüht vor Schule Zebrasteifen auf Fahrbahn - Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Niederkrüchten-Elmpt (ots)

Am Dienstagmorgen zwischen 4.20 und 8.00 Uhr hat ein Unbekannter in Elmpt auf der Schulstraße in Höhe einer Schule eigenmächtig einen Zebrastreifen auf die Fahrbahn aufgesprüht. Zuvor habe man in der Vergangenheit seitens einiger Eltern vergeblich versucht, in diesem Bereich einen Zebrastreifen aufbringen zu lassen.

Die Polizei weist darauf hin, dass mit solchen eigenmächtigen Aktionen die Sicherheit insbesondere von Kindern gefährdet wird. Kinder betreten in trügerischer Sicherheit eines vermeintlichen Zebrastreifens die Fahrbahn. Autofahrer sind zuvor jedoch nicht durch entsprechender Beschilderung und professionell aufgetragener Farbe auf einen neuen Zebrastreifen hingewiesen worden.

Das Verkehrskommissariat bittet nun mögliche Zeugen sich unter der Rufnummer 02162 377-0 zu melden. /mr (758)

