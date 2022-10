POL-COE: Olfen, Funnenkampstraße/ Außenregale aufgebrochen

Coesfeld (ots) - Zwei Autos haben Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag (27.10.22) in Dülmen aufgebrochen. An der Alten Badeanstalt schlugen sie die Scheibe der Beifahrerseite eines blauen VW Touareg ein. Die Tatzeit liegt zwischen 22 Uhr am Mittwoch (26.10.22) und 9.30 Uhr am Donnerstag (27.10.22). Nach derzeitigem Stand wurde nichts gestohlen. Anders an der Straße Eichenhain. Dort erbeuteten die Täter ein ...

mehr