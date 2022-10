Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen/ Autos aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Zwei Autos haben Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag (27.10.22) in Dülmen aufgebrochen. An der Alten Badeanstalt schlugen sie die Scheibe der Beifahrerseite eines blauen VW Touareg ein. Die Tatzeit liegt zwischen 22 Uhr am Mittwoch (26.10.22) und 9.30 Uhr am Donnerstag (27.10.22). Nach derzeitigem Stand wurde nichts gestohlen.

Anders an der Straße Eichenhain. Dort erbeuteten die Täter ein Portemonnaie aus einem roten Audi A3. Zwischen 18 Uhr am Mittwoch (26.10.22) und 6.40 Uhr am Donnerstag (27.10.22) schlugen sie die Scheibe der Fahrertür ein. Die Polizei prüft einen Zusammenhang, bittet unter 02594-7930 um Hinweise und rät, keine Wertsachen in Fahrzeugen zu lassen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell