LPI-J: Fassade beschmiert

Apolda (ots) - In Apolda, Am Kalkberg, in Richtung Bad Sulza führten Beamte der Einsatzunterstützung Jena am 27.09.2022, zwischen 13:00 Uhr und 20:00 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Insgesamt war ein Fahrzeugdurchfluss von 1.120 Fahrzeugen zu verzeichnen. Es gab trotz der hohen Verkehrsdichte nur 32 Beanstandungen, davon 30 Verwarngelder und 2 Bußgelder. Der schnellste war mit 79 bei erlaubten 50 km/h unterwegs. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr