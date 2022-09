Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bei Unfall schwer verletzt

Pfiffelbach (ots)

Am 27.09.2022, gegen 09:00 Uhr kam es auf der Ortsverbindungsstraße von Pfiffelbach nach Wersdorf zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine junge Frau hatte im Pkw VW auf regennasser Fahrbahn in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, war daraufhin ins Schleudern geraten und in der Folge gegen einen Baum geprallt. Die 20jährige wurde hierbei schwer verletzt und zur weiteren Behandlung ins Klinikum Apolda eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

