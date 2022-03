Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht in Volkersheim - Zaun beschädigt -

Hildesheim (ots)

Bockenem/ Volkersheim (web) - In der Zeit von Montag 09:30 Uhr bis Dienstag 09:30 Uhr kam es in Volkersheim, in der Straße Otterwinkel, zu einem Verkehrsunfall. Dabei beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug einen Weidezaun (Holz-Metall-Zaun). Vermutlich ist das beim Wenden bzw. Rangieren vor Ort passiert. Am Zaun entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss an den Verkehrsunfall unerlaubt vom Unfallort. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth, Tel.: 05063-9010, in Verbindung zu setzen.

