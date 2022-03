Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sibbesse - Straßenlaterne gewaltsam abgebrochen

Hildesheim (ots)

(ver) - In der Nacht vom 04.03.2022 auf den 05.03.2022 wurde gewaltsam eine Straßenlaterne rechtsseitig der Zufahrt zur Grillhütte in Sibbesse abgebrochen. Die Straßenlaterne kippte auf die Seite und wurde dabei total zerstört. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1500 Euro. Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Polizei in Alfeld 05181/91160 oder die Polizei in Sibbesse 05065/9639115 entgegen.

