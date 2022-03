POL-HI: Unfallflucht in der Kaiserstraße - Polizei sucht Zeugen

Hildesheim (ots) - HOLLE (hep): Am Montag, 07.03.2022, in der Zeit von 06:00 Uhr bis 19:00 Uhr, kam es in der Marktstraße zu einer Schädigung eines in einer Parkbucht geparkten Pkw Daimler-Benz. Ein bisher unbekannter Verursacher touchierte beim Vorbeifahren den Außenspiegel des Pkw und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seine Beteiligung bekanntzugeben. Der entstandene Schaden wird auf ca. 200 Euro ...

