Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Oberhof (ots)

Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Montag, 15:30 Uhr, bis Mittwoch, 17:30 Uhr, Wasserleitungen eines im Bau befindlichen Hotels in der Tambacher Straße in Oberhof. Die Leitungen wurden mit Bauschrauben versehen und somit in ihrer Funktionstüchtigkeit beeinträchtigt. Dies fiel bei einem durchgeführten Drucktest auf. Die Höhe des entstandenen Schadens wird gegenwärtig auf 60.000 - 70.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 03681 369-0 bei der Polizei zu melden.

