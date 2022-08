Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Tuning und gefährliche Manipulation an PKW in Freckenfeld

Freckenfeld (ots)

Im Rahmen der Streife konnte am 19.08.22 um 15.50 Uhr in Freckenfeld ein PKW VW Golf festgestellt werden, der erhebliche, technische Veränderungen auswies. Geführt wurde der PKW von seinem 25-jährigen Besitzer. Es wurde im Rahmen der Kontrolle festgestellt, dass ein Sportluftfilter verbaut wurde, welcher nicht eigetragen war und vermutlich der Leistungssteigerung diente. Das zunächst eingetragene Gewindefahrwerk des PKW war gefährlich soweit nach unten gedreht, sodass die Reifen am Radkasten schliffen. Dieser Umstand dürfte bei der Fahrt sehr gefährlich sein, da es jederzeit durch die Reibung von Reifen und Karosserie zu einer Reifenpanne kommen könnte. Durch die weiteren, unerlaubten Veränderungen am Fahrwerk und der daraus resultierenden, erloschenen Betriebserlaubnis wurde die Weiterfahrt sofort untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde eingeleitet, zudem muss der Besitzer seinen PKW wieder bei einer Prüfstelle vorführen, damit eine weitere Benutzung im öffentl. Verkehrsraum durch die Zulassungsbehörde genehmigt werden kann.

