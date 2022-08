Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: E-Bike-Fahrer bei Sturz lebensgefährlich verletzt

Bild-Infos

Download

Maikammer (ots)

Am Freitag, 19.08.2022 gegen 17:00 Uhr stürzte ein 71-jähriger Mann, der mit seinem E-Mountainbike auf einem asphaltierten Wirtschaftsweg in der Gemarkung Maikammer unterwegs war und erlitt dabei so lebensbedrohliche Kopfverletzungen, dass er mit dem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik nach Ludwigshafen verbracht wurde. Der Radfahrer trug keinen Fahrradhelm! Rund 80% der schweren Hirnverletzungen beim Radfahren könnten sich durch das Tragen eines Helms vermeiden lassen. Die Polizei empfiehlt daher immer mit Fahrradhelm zu fahren.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell