Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Offenbach

Annweiler - Polizeihubschrauber im Einsatz

Offenbach / Annweiler (ots)

Am Donnerstag kam es in der Südpfalz gleich zweimal zu Suchmaßnahmen der Polizei mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers. Zunächst waren die Beamten auf der Suche nach einem 35-Jährigen im Bereich von Offenbach und Ottersheim. Ein Polizeibeamter hatte gegen 17 Uhr auf dem Radweg zwischen Offenbach und Ottersheim einen schon seit längerem gesuchten 35-Jährigen wiedererkannt, gegen den zwei Haftbefehle wegen Körperverletzung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz vorliegen. Der Gesuchte flüchtete mit einem E-Bike in ein Feldgebiet. Bei den anschließenden Suchmaßnahmen konnte er nicht aufgegriffen werden. Die Suche nach einem 44-Jährigen, gegen 20 Uhr, am Forsthaus bei Annweiler verlief hingegen erfreulicher Weise erfolgreich. Der Mann hatte sich im Wald verlaufen und fand nicht mehr eigenständig zurück. Durch den Hubschrauber konnte er aus der Luft ca. 2 km vom Forsthaus entfernt festgestellt und durch die Polizeibeamten zum Forsthaus zurückgebracht werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell