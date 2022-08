Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/LD Süd - Verletzte Autofahrerin

A65/LD Süd (ots)

Gegen 11.20 Uhr kam es gestern (18.08.2022) auf der A65 bei der Anschlussstelle LD-Süd (Fahrtrichtung KA) zu einem Verkehrsunfall, weil eine 30 Jahre alte LKW-Fahrerin beim Fahrstreifenwechsel am Ende einer Baustelle das Auto einer 19-jährigen Autofahrerin übersah, die auf die Autobahn aufgefahren war. Hierbei kam es zur Kollision, wobei das Auto der 19-Jährigen entgegengesetzt in die Mittelleitplanke geschleudert wurde. Hierbei erlitt die Autofahrerin Kopf- und Handverletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Während ihr Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand am LKW kein Sachschaden. Die Gesamtschadenhöhe liegt bei 5.000 Euro. Unterdessen kam es bei der Unfallaufnahme zu Verkehrsbehinderungen.

