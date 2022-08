Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rhodt - Zu schnell unterwegs

Bild-Infos

Download

Rhodt (ots)

Überhöhte Geschwindigkeit dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall sein, bei dem ein 16 Jahre alter Kraftradfahrer am Donnerstagabend (18.08.2022, 23 Uhr) in einer Kurve in der Weinstraße die Kontrolle über sein Kraftrad verlor und mit einem geparkten Fahrzeug kollidierte. Hierbei erlitt der Fahrer Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Sein Kraftrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell