Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Farbschmierereien - Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Farbschmiererei

In der Zeit von Mittwoch, 02.11. bis Donnerstag, 03.11.22, beschmierten bislang Unbekannte die Außenfassade einer Doppelgaragenrückwand eines Wohnblocks im Albatrosweg mit Farbe. Der entstandene Schaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Aalen: Farbschmiererei II

Zu einer politisch motivierten Sachbeschädigung kam es am Montag in der Zeit von 08:40 Uhr bis 11:30 Uhr in der Neßlauer Straße. Hier beschmierten bislang Unbekannte drei Garagentore mit Schriftzügen und hinterließen einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Aalen: Rückwärts ausgeparkt

Beim Rückwärtsausparken beschädigte am Montag, gegen 12:15 Uhr, eine 23-jährige BMW-Fahrerin einen in der Alfred-Delp-Straße, hinter ihr im Halteverbot abgestellten VW einer 54-Jährigen. Hierbei verursachte sie einen Schaden in Höhe von rund 4000 Euro.

Aalen: Aufgefahren

Aufgrund einer Baustellenverengung musste am Montag gegen 17:40 Uhr eine 57-Jährige ihren Peugeot abbremsen. Dies bemerkte eine nachfolgende 18-Jährige, ebenfalls Peugeot-Fahrerin zu spät und fuhr auf. Hierbei wurde die 18-Jährige leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf rund 4500 Euro.

Oberkochen: Gegen Verkehrsinsel gefahren

Am Dienstag gegen 23:20 Uhr befuhr ein 59-jähriger Daimler-Fahrer die Aalener Straße. Aus derzeit noch ungeklärter Ursache prallte er gegen eine, in der Mitte der Fahrbahn befindliche, Verkehrsinsel. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von 3000 Euro.

Unterschneidheim: Von der Fahrbahn abgekommen

Auf der L2221 zwischen Unterschneidheim und Tannhausen kam am Montag ein 40-jähriger VW-Fahrer gegen 17 Uhr aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf überschlug sich das Fahrzeug und kam anschließend auf der Beifahrerseite zum Liegen. Hierbei verletzten sich der Fahrer sowie dessen 42-jähriger Beifahrer leicht. Beide wurden zur weiteren Versorgung in eine Klinik gebracht.

Lorch: Unfallflucht

Vermutlich ein bislang unbekannter LKW-Fahrer befuhr im Zeitraum von Freitag, 12 Uhr bis Montag, 12:30 Uhr, die August-Wilhelm-Pfäffle-Straße. Hierbei fuhr er gegen einen Zaun und eine Straßenlaterne und beschädigte diese. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro zu kümmern. Hinweise hierzu bitte an den Polizeiposten Lorch unter 07172/7315.

