Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Harle/ Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in der Bauerschaft Harle am Sonntag (30.10.22) sucht die Polizei einen unfallbeteiligten Autofahrer. Gegen 14.15 Uhr war eine 60-jährige Fahrradfahrerin aus Coesfeld auf einem Wirtschaftsweg in Harle unterwegs. Sie befand sich auf Höhe einer Baumschule, als ihr ein Auto aus Richtung Daruper Straße entgegen kam. Die Frau wich auf eine angrenzende Wiese aus. Als sie wieder auf die Fahrbahn fahren wollte, blieb ihr Vorderrad an der Fahrbahnkannte hängen, worauf die Coesfelderin stürzte. Der Fahrer des dunklen Autos fuhr weiter. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

