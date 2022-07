Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Samstag, den 09.07.2022

Landkreis Verden: +++ Tödlicher Verkehrsunfall in Achim +++ E-Scooter sind Kraftfahrzeuge +++

Tödlicher Verkehrsunfall in Achim - siehe gesonderte Meldung -

E-Scooter sind Kraftfahrzeuge

Verden. Am späten Freitagabend kontrollierten Beamte der Polizei Verden einen 32-jährigen Mann auf seinem E-Scooter, auch bekannt als Elektro-Roller. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Da der Fahrer noch weitere Betäubungsmittel bei sich hatte, wird nun auch wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen ihn ermittelt. Bei E-Scootern handelt es sich um Kraftfahrzeuge. Dementsprechend gelten für die Nutzung die gleichen gesetzlichen Bestimmungen wie zum Beispiel bei einem Pkw. Ein Alkoholwert über 0,5 Promille ist bei einem Fahrer eines E-Scooters ebenso unerlaubt wie bei einem Autofahrer.

Landkreis Osterholz: +++ Einbruch in ehemaliges Autohaus +++ Scheibe eingeschlagen +++ Zwei Unfälle mit glimpflichem Ausgang +++

Einbruch in ehemaliges Autohaus

Osterholz-Scharmbeck. Zwischen Dienstag- und Freitagabend gelangten bisher unbekannte Täter in die Räumlichkeiten eines ehemaligen Autohauses in der Muskaustraße in Osterholz-Scharmbeck und durchsuchten dieses nach möglichen Diebesgut. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der Schaden liegt nach bisherigen Ermittlungen im fünfstelligen Bereich. Zeugen, die verdächte Umstände, Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

Scheibe eingeschlagen

Osterholz-Scharmbeck. Am Freitagmittag schlug ein bisher unbekannter Täter in der Garlstedter Straße in Osterholz-Scharmbeck die Scheibe eines dort geparkten PKW ein. Der Täter durchsuchte den Pkw nach möglichen Diebesgut und flüchtet anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden. Zwei Unfälle mit glimpflichem Ausgang Hambergen. Am Freitagmorgen kam es in der Stedener Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Fußgänger. Der 20jährige Fahrradfahrer übersah bei seiner Fahrt in Richtung Ortseingang einen 94jährigen Fußgänger und streifte diesen beim Vorbeifahren. Zwar wurde der 94jährige hierdurch leicht verletzt und vorsorglich medizinisch behandelt, alles in allem sind aber beide lediglich mit einem großen Schrecken davongekommen. Ein weiterer Unfall ereignete sich am frühen Mittag in der Bahnhofstraße. Hierbei kam es zwischen einem 88jährigen und einer 40jährigen Fahrzeugführerin aufgrund eines Engpasses zu einem Zusammenstoß. Der Opel Astra des 88jährigen Hambergers wurde daraufhin gegen ein weiteren geparkten PKW geschleudert. Der Fahrer wurde durch den Zusammenstoß und das Schleudern leicht verletzt und medizinisch versorgt. Die Fahrzeugführerin blieb zum Glück unverletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, der sich insgesamt auf ca. 12500EUR beläuft. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es in der Bahnhofstraße kurzzeitig zu einer Verkehrsbehinderung.

