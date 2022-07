Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz "Tödlicher Verkehrsunfall in Achim"

Landkreis Verden (ots)

Tödlicher Verkehrsunfall in Achim

Achim. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Verdener Straße, L 158, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Mann befuhr mit seinem Mercedes, A-Klasse, die Verdener Straße von Verden nach Achim. Aus bislang ungeklärter Ursache lenkte der Mann seinen Pkw urplötzlich ruckartig auf die Gegenfahrbahn, wodurch es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw kam. Der 32-Jährige verstarb noch vor Eintreffen der ersten Rettungskräfte an der Unfallstelle. Er wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr befreit werden. Die fünf Insassen aus dem entgegenkommenden Pkw Ford, im Alter von 19-23 Jahren, konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Zwei Mitfahrer*innen auf der Rückbank erlitten schwere aber keine lebensgefährlichen Verletzungen. Die drei weiteren Mitfahrer*innen wurden leicht verletzt. Alle fünf wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die beiden Fahrzeuge wurden stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf ca. 20.000EUR. Während der Unfallaufnahme musste die Verdener Straße für ca. vier Stunden voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell