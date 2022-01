Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl von Baustelle

Übach-Palenberg-Boscheln (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am 20. Januar (Donnerstag), gegen 3.25 Uhr, Kabel von einer Baustelle. Dabei wurde er von einer Überwachungskamera gefilmt. Die Aufnahmen zeigen einen Mann, der eine helle Basecap trug und eine Jacke mit Streifen an beiden Armen. Wer kann Angaben zum Täter machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, unter der Telefonnummer 02452 920 0. Alternativ können Sie sich auch über das Hinweisportal der Polizei Heinsberg melden. Dies ist auf der Internetseite möglich oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

