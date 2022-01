Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrrad aus Garage gestohlen

Geilenkirchen (ots)

Durch ein Fenster drangen Unbekannte in eine Garage an der Straße Am Mausberg ein. Sie stahlen daraus ein Fahrrad. Die Tat wurde am Donnerstag (20. Januar) zwischen 9.30 Uhr und 10.30 Uhr begangen.

