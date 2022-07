Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Überfall auf Supermarkt - Tatverdächtiger ermittelt ++

Landkreis Osterholz (ots)

Osterholz-Scharmbeck. Heute, gegen 12:00 Uhr, kam es zu einem Überfall auf einen Supermarkt in der Straße Am Pumpelberg. Noch am selben Tag konnte die Polizei den Tatverdächtigen vorläufig festnehmen.

Die Ermittlungen wegen schweren Raubes richten sich nun gegen einen 26 Jahre alten Mann. Ersten Informationen zufolge begab sich der Mann in den Supermarkt und bedrohte eine 33-jährige Mitarbeiterin im Kassenbereich. Nachdem er Bargeld erbeutet hatte, floh der Tatverdächtige und fuhr mit einem Mercedes davon. Die 33-Jährige blieb körperlich unverletzt.

Nach ersten Zeugenhinweisen gelang es der Polizei, den Tatverdächtigen zu ermitteln. Beamte des Polizeikommissariats Osterholz nahmen den 26-Jährigen zunächst vorläufig fest. Da die Voraussetzungen für den Erlass eines Haftbefehles nicht vorlagen, wurde der Tatverdächtige im weiteren Verlauf entlassen.

Neben einer Vielzahl an Kräften des Polizeikommissariats Osterholz kam auch die spezialisierte Tatortgruppe der Polizeiinspektion Verden/Osterholz zum Einsatz, welche mit der Spurensuche und -sicherung betraut war. Die Ermittlungen wurden zunächst gemeinsam durch Beamte des Kriminal- und Ermittlungsdienstes des PK Osterholz und des Zentralen Kriminaldienstes Verden übernommen. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell